Si infittisce sempre di più il mistero attorno al caso della morte di madre e figlio avvenuta martedì scorso nella loro abitazione di San Severino Marche, in provincia di Macerata. Ad un quadro investigativo già poco chiaro con il figlio 47enne che ha ingerito acido muriatico per uccidersi poco dopo il decesso della madre 83enne, ora si aggiungo i risultati sorprendenti dell'autopsia. L'esame post mortem sul corpo della donna effettuato dal medico legale questa mattina, infatti , ha escluso la prima ipotesi degli investigatori e cioè che l'anziana fosse stata colpita in testa con un mortaio da cucina

A differenza di guanto si credeva, secondo il medico legale l'anziana non presentava un trauma cranico ma ferite compatibili con una caduta, come del resto aveva raccontato anche il figlio poco prima di morire senza essere creduto. Con questa scoperta il giallo sulla vicenda però non si risolve e anzi si infittisce ancora di più. Resta ancora irrisolto ad esempio il nodo della chiamata ai soccorsi. Non si spiega infatti come mai, dal momento della caduta della donna, avvenuta intorno alla mezzanotte, a quello del suo decesso, sopraggiunto 4-6 ore dopo, il figlio non abbia mai chiamato i soccorsi.

La prima segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata solo la mattina seguente e solo da parte dalla donna delle pulizie che, entrata nell'appartamento, ha rinvenuto il corpo senza vita della donna e il figlio seduto con accanto una bottiglia di acido muriatico che poi ha bevuto. Restano un mistero anche le macchie di sangue presenti sul mortaio da cucina che avevano fatto sospettare un colpo in testa.