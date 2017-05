Il Movimento 5 Stelle torna a parlare del caso Banca Etruria – Boschi scoppiato qualche settimana fa dopo alcune rivelazioni diffuse dall'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, in relazione a un presunto interessamento dell'allora ministro delle Riforme Costituzionali Maria Elena Boschi, la quale cercò di proporre all'allora ad di Unicredit Federico Ghizzoni l'acquisizione di Banca Etruria. Secondo il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico starebbe cercando di insabbiare "la verità sul caso Boschi-Etruria" impedendo l'istituzione di un'apposita commissione d'inchiesta, commissione d'inchiesta in cui l'ex ad Ghizzoni ha sostenuto essere l'unica sede, oltre eventualmente a quella giudiziaria, dove avrebbe rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto.

"Il Pd sta insabbiando lo scandalo Boschi, come volevasi dimostrare. Ne eravamo certi. In Commissione Finanze alla Camera prosegue l’opera discreta e silenziosa di insabbiamento della verità sul caso Boschi-Etruria-Unicredit. Dato il rifiuto dell’altro giorno, da parte della maggioranza, di accettare la richiesta del MoVimento 5 Stelle di inversione dell’ordine dei lavori e di dare priorità in aula alla legge istitutiva della Commissione d’inchiesta sulle banche, ieri siamo tornati alla carica e abbiamo chiesto al presidente della Finanze, Maurizio Bernardo, se non fosse il caso di far partire una indagine conoscitiva per poter audire a stretto giro Federico Ghizzoni (ex ad di Unicredit), Maria Elena Boschi e Ferruccio De Bortoli. Con molta cordialità, Bernardo ci ha risposto che la sede più opportuna rimane la nascitura Commissione d’inchiesta", si legge sul Blog di Beppe Grillo.

"Peccato che su quest’ultimo organismo la maggioranza, come abbiamo visto, stia tergiversando più che può. Siamo di fronte a una bicamerale che avrà pochissimo tempo per lavorare, probabilmente dall’autunno in poi, o che addirittura nascerebbe già morta se si andasse a elezioni anticipate. L’indagine conoscitiva invece potrebbe essere l’unico strumento in grado di regalare un po’ di verità agli italiani. Quella verità che il sistema dei partiti non vuole far venire a galla. Le chiacchiere di Renzi stanno a zero. Stanno insabbiando volontariamente tutto! Ps: ma la querela della Boschi a De Bortoli che fine ha fatto?", conclude la nota del Movimento 5 Stelle.