Ci sarebbe la svolta nell'omicidio di Pietro Sanna, il 23enne italiano di origine sarde trovato morto a Londra, nel suo appartamento nel quartiere di Canning Town. La polizia ha comunicato che è stata arrestata una donna, senza però rivelare altri dettagli. "Un attacco brutale e feroce", lo ha definito Gary Holmes, capo della squadra omicidi di Scotland Yard titolare dell'inchiesta. “Abbiamo effettuato un arresto, ma l'indagine è ancora nelle sue fasi iniziali – ha aggiunto l'ispettore Holmes -. Per questo esorto i testimoni a farsi avanti, chiunque abbia qualche informazione utile per ricostruire l'omicidio si faccia avanti il prima possibile".

Tra le ipotesi iniziali si era parlato di una rapina finita in tragedia. E secondo alcuni media britannici, la donna fermata potrebbe essere la coinquilina del giovane nuorese, figlio di una famiglia di imprenditori molto notta in Barbagia e in Costa Smeralda, che per prima aveva lanciato l'allarme. Secondo la ricostruzione dei fatti sarebbe stata quest'ultima lunedì ad avvisare il fratello di Sanna, Giomaria, telefonandogli e dicendogli che Pietro era morto. Poi della donna si erano perse le tracce. Intanto i genitori di Pietro e la sorella sono arrivati nella capitale britannica per il riconoscimento della salma. Il giovane si era trasferito nella capitale del Regno Unito due anni fa per imparare l’inglese, per rafforzare le esperienze e magari trovare un lavoro. Ma domenica qualcosa di drammatico è accaduto nel casa in cui viveva.