Un caso di “West Nile”, noto anche come virus del Nilo occidentale, si è registrato a Collesalvetti, nella provincia di Livorno, e per questo il Comune ha dato il via a dei trattamenti straordinari contro la zanzara del genere Culex. Si tratta di una misura preventiva necessaria a seguito del manifestarsi dell'infezione che ha colpito una persona che vive in via delle Buchette a Collesalvetti. Il Comune ha diffuso una nota sul suo sito: “L'amministrazione comunale di Collesalvetti – si legge – ha adottato ieri sulla scorta di una richiesta pervenuta dall'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, un'ordinanza contingibile e urgente per l'effettuazione di trattamenti adulticidi straordinari, contro la zanzara comune del genere Culex”. “Il provvedimento – è quanto spiegano ancora dal Comune – riguarda esclusivamente una zona delimitata, (numeri civici da 1 a 64), e contiene alcuni obblighi da osservare nel periodo operativo del trattamento e alcuni successivi a tale profilassi”. I residenti interessati, fa sapere quindi l’amministrazione comunale, saranno direttamente informati da personale preposto.

Cos'è il virus del Nilo Occidentale – Il “West Nile” o virus del Nilo Occidentale è un Arbovirus che solo accidentalmente può infettare l’uomo. Secondo gli esperti l’infezione umana è in oltre l’80 percento dei casi asintomatica mentre nel restante 20 percento i sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale. Nell’ 0,1 percento di tutti i casi l’infezione virale può provocare sintomatologia neurologica del tipo meningite, meningo-encefalite. La malattia viene trasmessa all’uomo e agli animali, generalmente equini e uccelli e in alcuni casi anche cani, gatti e conigli, attraverso la puntura di zanzare infette (più frequentemente del tipo Culex) e non si trasmette da persona a persona.