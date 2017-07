Nel Sud-Ovest della Scozia c’è una piccola isola da 7.6 ettari diventata particolarmente famosa per un caso di omicidio. Nel 1960, infatti, sull’isola di Little Ross fu trovato senza vita Hugh Clark, il custode del faro. L’uomo era stato assassinato e a trovarne il cadavere furono due visitatori. Del brutale omicidio fu accusato il suo collega Robert Dickson, poi condannato all’ergastolo. Ora quest’isola è stata messa in vendita a un prezzo decisamente abbordabile: chiunque disponga di 325.000 sterline – circa 365.000 euro – può diventarne proprietario. L’annuncio è apparso sul sito dell’agenzia Galbraith dove si legge che la torre del faro non è inclusa nella vendita (resterà nella mani della Nothern Lighthouse Board) ma che nell’acquisto sono compresi un cottage con sei posti letto e un cortile, un piccolo porto naturale e una spiaggia ciottolata.

Per raggiungere l’isola serve una barca o un elicottero – L’annuncio è rivolto a persone con discrete abilità di navigazione dato che Little Ross è raggiungibile solo in barca o in elicottero. Non è noto se quel caso di omicidio di quasi 60 anni fa abbia inciso sulla svalutazione del terreno ma al momento gli agenti immobiliari hanno fatto sapere che qualcuno si è già mostrato interessato ad acquistare l’isola. L’agenzia ha definito l’offerta “un'occasione rara per acquistare una proprietà unica, che offre uno stile di vita alternativo”.