Ritorna, dal 2 al 5 febbraio, "I Boreali", il più grande festival italiano interamente dedicato alla cultura del Nord Europa. Una quattro giorni di letteratura, cinema, musica, cibo, performance, corsi, workshop ideata e organizzata dalla casa editrice Iperborea. L'iniziativa animerà il Teatro Franco Parenti, che si conferma come la cornice ideale a Milano per un’immersione a trecentosessanta gradi nel mondo nordico. Il festival, anche per questa terza edizione, coinvolgerà la città di Milano in un’esplorazione dei diversi ambiti artistici e culturali del Nord Europa, partendo dalla letteratura e dall’incontro con autori conosciuti e tradotti in tutto il mondo, per aprirsi ad altre aree di avanguardia come la musica, il cinema, la gastronomia.

Il programma: letteratura, musica, cibo e birra del Nord.

Tornano gli incontri con importanti scrittori e intellettuali, fra le voci di punta della letteratura del Nord Europa. Saranno ospiti il giovane scrittore svedese di origine tunisina Jonas Hassen Khemiri, che nel corso della serata inaugurale (giovedì 2 febbraio ore 18.30) dialogherà con Valerio Millefoglie sul suo nuovo romanzo – bestseller in patria, pluripremiato e tradotto in 33 paesi – "Tutto quello che non ricordo" (Iperborea).

Ci saranno anche il poeta e performer islandese Andri Snær Magnason, noto anche per la sua candidatura alle elezioni presidenziali dell’Islanda nel 2016, di cui è in uscita la raccolta di poesie Bonus (Nottetempo) di cui parlerà con Matteo Bordone (venerdì 3 febbraio ore 18.45), la danese Anne Lise Marstrand-Jørgensen, autrice de "L’Imperatrice del deserto" (Sonzogno), che converserà con Violetta Bellocchio nell’incontro "Tra mito, storia e contemporaneità: la leggenda della regina di Saba" (sabato 4 febbraio ore 16.30), lo scrittore danese Jens Christian Grøndahl, una delle voci più importanti della letteratura europea, finalista all’IMPAC Dublin Literary Award, di cui è in uscita il nuovo romanzo "Spesso sono felice" (Feltrinelli), che parlerà dell’"Arte danese della felicità", modello scandinavo e identità europea con Alessandra Iadicicco (sabato 4 febbraio ore 18).

Musica: alla scoperta delle sonorità nordiche, da Mr. Silla alla musica etnica finlandese.

Per quanto riguarda la musica, in programma domenica 5 febbraio, in chiusura del festival, una serata live con due protagonisti d’eccezione della scena musicale scandinava: Mr. Silla, progetto solista della musicista islandese Sigurlaug Gísladóttir, ex membro della nota band mùm, e Jaakko Eino Kalevi, polistrumentista finlandese acclamato a livello internazionale, figura di culto nel panorama della musica indipendente. Si confermano gli appuntamenti sulle sonorità nordiche con il giornalista musicale Maurizio Principato, che in questa edizione si concentra sulla musica finlandese, spaziando dalla suonatrice di kantele Arja Kastinen, alle superstar della musica etnica Värttinä, dal quintetto prog-folk Tero Hyvaluoma & Frost V, ai trascinanti Esko Järvelä Epic Male Band (sabato 4 febbraio e domenica 5 febbraio ore 14.30).

Per il cinema proiezioni di film in anteprima e in lingua originale.

Per la sezione cinema da non perdere le proiezioni di film in anteprima, quasi tutti in lingua originale con sottotitoli in italiano e non distribuiti in Italia. Fra gli altri il documentario svedese "Astrid" di Kristina Lindström sulla vita della celebre scrittrice Astrid Lindgren (sabato 4 febbraio ore 16); il finlandese "The fencer" di Klaus Härö, ambientato all’inizio degli anni ’50 in un piccolo villaggio sulla costa estone, che è stato candidato al Golden Globe come Miglior Film Straniero (giovedì 2 febbraio ore 21.30), oppure l’anteprima italiana dell’ultimo documentario del filmmaker finlandese Mika Taanila e di Jussi Eerola "Return of the atom", che ritrae la vita peculiare in una piccola “città nucleare” durante il periodo di rinascita del nucleare, di cui firma la colonna sonora il celebre duo finlandese di musica elettronica sperimentale Pan Sonic (sabato 4 febbraio ore 22.00).

Il "nordic brunch" e le degustazioni di birra scandinava.

Il cibo torna con i grandi classici della cucina scandinava e l’atteso appuntamento con il Nordic Brunch, per questa edizione a tema finlandese, a cura degli chef Kimmo Kettunen e Andrea Vigna (sabato 4 febbraio ore 12.30-14.30). In programma anche una degustazione di birre nordiche in compagnia del maestro birraio Davide Catalano (sabato 4 febbraio ore 19), e un workshop dedicato ai bambini a cura di Babalibri (sabato 4 febbraio ore 11), l’atteso incontro di “pugilato letterario” su Karl Ove Knausgård. Genio o bluff? in cui si sfideranno Marco Rossari e Fabio Deotto, arbitrati da Marco Ardemagni (sabato 4 febbraio ore 20.30), e poi i frequentatissimi corsi di lingua, workshop, e molto altro. 100 anni di indipendenza della Finlandia

Nel 2017 il centenario dell'indipendenza finlandese.

L’edizione 2017 de "I Boreali" sarà anche l’occasione per festeggiare i 100 anni dell’indipendenza della Finlandia, grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura finlandese e l’Ambasciata di Finlandia a Roma. Nel corso della serata inaugurale è infatti previsto un cocktail a tema e tutto il programma del festival sarà attraversato da eventi dedicati alla cultura della Finlandia.