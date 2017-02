Negli ultimi anni il suo rapporto con la moglie era precipitato tanto che la donna, stanca delle continue vessazioni, era andata via da casa al riparo dalle botte. Lui però, un imprenditore di Portogruaro (Venezia) molto noto nel settore vinicolo, non si è rassegnato alla fine del loro rapporto e alla fine, la scorsa settimana, i carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione ai domiciliari per stalking. La misura cautelare, però, non avrebbe fermato l’imprenditore-stalker che proprio ieri – nel giorno di San Valentino – è stato trasferito nel carcere di Pordenone. L’uomo, scrivono i quotidiani locali, sarebbe stato sorpreso ad avere forti discussioni con persone che non appartengono alla sua famiglia.

Stalker viola i domiciliari e finisce in carcere per atti persecutori – I carabinieri della stazione di Portogruaro chiamati a verificare la sua custodia ai domiciliari hanno raccolto tutti gli elementi nuovi sottoponendoli all’attenzione del gip di Pordenone che questa volta ha ritenuto opportuno spiccare un ordine di custodia cautelare in carcere. L’uomo, quindi, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e attualmente è detenuto al Castello di Pordenone. Nell’ultima settimana ai domiciliari l’imprenditore non avrebbe rispettato i suoi obblighi: avrebbe continuato a vedere persone al di fuori della ristretta cerchia dei familiari e in alcune occasioni sarebbe stato al centro di violente discussioni.