Con il loro continuo frinire soprattutto nel periodo estivo anche le cicale sono completamente oltre ogni limite previsto dalle ordinanze anti rumore. È la denuncia di un fotografo e peformer bolognese, Anthony De Luca, che stanco delle continue notti insonni a causa dell'intenso frinire delle cicale, ha deciso di misurare il volume dei suoni emessi dagli animali scoprendo che in realtà sarebbero fuorilegge rispetto a tutte le norme previste per gli uomini.

"Non è estate se non ci sono le cicale e a Bologna lo sappiamo benissimo. Sono ovunque e per quanto romantiche nelle scene dei film, nella vita reale sono rumorosissime. Tanto che a volte non si riesce a parlare o a dormire. Per questo ho pensato di misurare il rumore di questi piccoli animaletti", ha spiegato De Luca già noto per altre imprese singolari come portare in giro su un carrello del spesa una ragazza curvy. Misurare il rumore è stato facile , gli è bastato scaricare un'app per cellulare e spostarsi tra varie zone del capoluogo emiliano.

Le misurazioni hanno confermato quello che gli esperti già sanno e cioè che il richiamo sessuale dei maschi di cicala che attirano così le femmine ha una intensità elevatissima. In alcune aree si è andati oltre i 90 decibel. Un rumore fortissimo se si pensa che una serata in discoteca misura in media 100 decibel e il limite diurno per le attività commerciali con musica è di 60 decibel.