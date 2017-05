Sarebbero morti da almeno tre giorni i due ragazzi albanesi, poco più che maggiorenni, i cui corpi sono stati rinvenuti nella notte in una cava dismessa in località Acquasanta, nel comune della Spezia. Sui cadaveri non sono state trovate ferite da arma da taglio o da fuoco. I giovani potrebbero essere precipitati in modo accidentale dalla soprastante strada litoranea che porta alle Cinque terre, dopo un volo di 40 metri.

Uno dei due giovani aveva 19 anni, si chiamava Fabiol Kycyku. I familiari, che vivono alla Spezia, non avevano sue notizie da domenica scorsa. La denuncia della sua scomparsa era stata pubblicata anche sul sito di "L'ha visto" la trasmissione televisiva di Rai 3. Fabiol era arrivato alla Spezia circa tre anni fa dove aveva trovato lavoro come meccanico. Sul caso sta indagando la Polizia. Secondo i primi accertamenti del medico legale, la morte risalirebbe ad almeno 72 ore prima del ritrovamento.