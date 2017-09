Elia Taberlet è un ragazzo sardo di diciassette anni che ha un sogno: quello di fare il pastore. A differenza di tanti suoi coetanei che preferivano sport o tv, lui da piccolo si è appassionato agli animali e ha sempre trascorso il suo tempo libero in campagna. Per realizzare i suoi desideri ha anche deciso di lasciare la scuola e iniziare a lavorare. Per questo è stato felicissimo quando qualche parente gli ha regalato le prime pecore e ha potuto così iniziare la sua avventura come allevatore. “Da subito ho capito che quello doveva essere il mio futuro. Dopo il primo anno di scuole superiori ho deciso di ritirarmi e di dedicarmi a tempo pieno al progetto di formare un gregge e creare la mia piccola azienda. Ogni tanto qualche coetaneo mi ha preso in giro, ma io credo che i giovani non debbano abbandonare la campagna. Non possiamo tutti diventare medici, ingegneri o avvocati”, ha raccontato il ragazzo.

Decine di allevatori si sono impegnati a donare al giovane pastore un capo di bestiame – Elia ha avviato una piccola azienda nelle campagne di Posada, nel Nuorese, e anche se fino a poco tempo fa possedeva solo sette pecore era intenzionato a far crescere l’allevamento e iniziare a guadagnare dal suo lavoro. Ma invece qualche giorno fa nel suo ovile sono arrivati i ladri. Come raccontano i quotidiani locali, qualcuno nel cuore della notte si è portato via le pecore del giovane pastore. Per Elia è stata una notizia bruttissima ma fortunatamente, nel momento in cui gli altri pastori hanno saputo quanto accaduto, è scattata una gara di solidarietà in tutta l’isola. Decine di allevatori si sono impegnati a donare al giovane pastore un capo di bestiame secondo l'antico rito sardo de “sa paradura”. C'è anche chi ha voluto donare dei soldi al ragazzo. Una manifestazione d'affetto che ha commosso Elia che ha già ricevuto tantissime chiamate e si sta organizzando per sistemare gli animali in arrivo.