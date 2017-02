Quando quella giovane donna sconosciuta si è avvicinata in strada lui credeva volesse chiedergli qualcosa ma in un attimo si è ritrovato stretto in un forte e caloroso abbraccio che solo in un secondo tempo ha scoperto che gli era costato il portafogli con l'intera somma all'interno. È il singolare furto con destrezza di cui è rimasto vittima un pensionato veneto di 77 anni. Come racconta il quotidiana locale Il Gazzettino, probabilmente l'uomo, residente a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, era stato adocchiato con cura dalla donna perché è stato avvicinato appena dopo aver prelevato i contanti al bancomat.

"Ciao come stai" gli avrebbe detto la procace ragazza col sorriso stampato in faccia facendo partire subito dopo un affettuoso abbraccio come se davanti a lei ci fosse stato un amico di vecchia data o un caro parente. Peccato che l'anziano quella donna non l'aveva mai vista e non sapeva chi fosse. Comprensibile dunque lo stupore dell'uomo di fronte al comportamento singolare della dona, descritta come una ragazza mora sui trenta anni, che in pochi attimi dall'abbraccio è passata a sfiorare le parti intime del 77enne. "Io non ti conosco" ha risposto imbarazzato l'anziano allontanandosi e non sospettando quanto invece ha scoperto una volta tornato a casa. In tasca infatti non aveva più il portafogli che teneva nella tasca posteriore dei pantaloni con dentro 210 euro appena prelevati dal bancomat.