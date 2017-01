Il piano di investimenti messo in atto da NTV coinvolge naturalmente anche Italo. Sono infatti disponibili nuove opportunità lavorative in Italo; nello specifico si ricercano hostess e steward da assumere per lavorare sui treni e nelle stazioni, ma anche operatori di impianti. Per potersi candidare a quest'importante offerta di lavoro, bisogna collegarsi al sito ufficiale dell'azienda (ntvspa.it), entrare nella sezione "lavora con noi", dove sono elencate le offerte di lavoro attive. Cliccando sulla proposta lavorativa, si può procedere con l'invio della candidatura.

Complessivamente, i posti disponibili tra le varie figure richieste sono 160. Per steward e hostess lo stipendio mensile sarà circa 1100 euro netti, che potrà aumentare con festivi, notturni e trasferte fino a 1.500 euro per chi lavorerà a bordo treno e fino a 1.300 euro per chi invece lavorerà negli scali di Napoli, Roma e Milano. Gli aspiranti dovranno avere "diploma o Laurea, ottima conoscenza di una o più lingue straniere, disponibilità a lavorare a bordo treno o in stazione, propensione al servizio verso il cliente, ottime capacità relazionali e comunicative", spiega Ntv.

Le candidature per i 10 posti da operatore di impianti si apriranno tra febbraio e marzo. I candidati dovranno essere possesso di Diploma Tecnico, vista 10/10, disponibilità a lavoro su turni (anche notturni) e al trasferimento in città dove sono presenti gli impianti Ntv (Napoli, Roma, Milano, Venezia). "Oltre a queste – spiegano dall'azienda – ci sono poi delle caratteristiche "personali" che NTV richiede a chi vuole provare ad entrare nella squadra: attenzione alle procedure e alle regole, capacità di problem solving e capacità relazionali". I lavoratori guadagneranno circa 1.200-1.300 euro netti al mese.