Brutta disavventura sabato scorso per i passeggeri dell'alta velocità partiti da Milano e diretti a Roma con i convogli della compagnia Nuovo Trasporto Viaggiatori. Sulla linea Firenze Roma un convoglio infatti ha avuto un guasto e ha costretto a fermarsi un altro treno della stessa azienda in viaggio lungo la stessa tratta per poter permettere il trasbordo dei viaggiatori. Un inconveniente che ha costretto centinaia di persone a rimanere ferme per ore in aperta campagna e a raddoppiare il tempo del viaggio. "Siamo stati fermi per ore in aperta campagna vicino a Orvieto, zero spiegazioni, porte chiuse, neanche acqua e cibo. Per un guasto sono stati fermati tre treni, ha raccontato uno dei passeggeri a bordo del convoglio che ha dovuto trainare il treno guasto.

"A bordo sono state date tutte le informazioni e comunicazioni necessarie" replicano però dall'azienda spiegando che alla stazione di Orvieto i passeggeri sono stati assistiti dal personale di Italo e che ai viaggiatori dei due treni coinvolti, il 9967 e il 9911 "sarà rimborsata la metà del biglietto e verrà dato loro un voucher di valore pari all'intero costo del biglietto", mentre per il terzo treno che ha fatto 60 minuti di ritardo ci sarà solo l'indennizzo previsto da contratto.