Proprio mentre i leader del G7 si ritrovavano a siglare la dichiarazione congiunta per la lotta al terrorismo internazionale, l'Isis ha diramato un appello chiedendo ai suoi seguaci "di colpire gli infedeli in Europa nel mese del Ramadan", che inizia domani. In un video diffuso su Youtube, il sedicente Stato Islamico chiede quindi ai suoi seguaci di approntare una sorta di sollevazione popolare e realizzare una "guerra totale per colpire gli infedeli in Europa" e secondo il Daily Telegraph, i servizi segreti europei starebbero preparando un piano proprio per affrontare eventuali nuovi attacchi durante il mese sacro del Ramadan. "I fratelli musulmani che non possono raggiungere le terre dell'Isis attacchino gli infedeli nelle loro case, nei loro mercati, nelle loro strade e nelle loro piazze. Non disprezzate le vostre opere: il prendere di mira i cosiddetti innocenti e i civili è per noi prezioso e particolarmente efficace, e dunque andate avanti e possiate ricevere la grande ricompensa del martirio nel Ramadan", è il messaggio diffuso attraverso Youtube.

Proprio durante la giornata odierna il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump aveva augurato "ai musulmani di tutto il mondo un gioioso Ramadan, il cui spirito rafforza la consapevolezza dei nostri obblighi condivisi nel respingere la violenza, nel perseguire la pace e nel dare ai bisognosi che stanno soffrendo per la povertà o nei conflitti. Quest'anno, la festività inizia con il mondo che osserva il lutto di vittime innocenti degli attacchi terroristici barbarici nel Regno Unito e in Egitto, atti di depravazione che sono direttamente contrari allo spirito del Ramadan. Questi atti non fanno che rafforzare la nostra determinazione a sconfiggere i terroristi e la loro ideologia depravata", si legge nella nota diffusa dalla Casa Bianca.

"I leader del G7 condannano nel modo più forte possibile in tutte le sue forme il terrorismo e considerano una priorità assoluta contrastare l'estremismo violento che ha colpito i membri del G7 ma anche in altri luoghi del mondo. Siamo uniti nell'impegno a fare in modo che i nostri cittadini siano sicuri e che i loro valori e modi di vita siano completamente preservati e prenderemo tutte le azioni più forti possibili per trovare, identificare e punire i terroristi e coloro che sostengono le loro attività", si legge invece nella dichiarazione congiunta per la lotta al terrorismo siglata oggi a Taormina.