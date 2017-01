in foto: Immagine del traghetto dopo il rogo (Twitter).

Sono finiti in tragedia i festeggiamenti per il Capodanno in Indonesia. Un traghetto per turisti, con a bordo circa 200 persone, dirette verso l’isola di Tidung, destinazione a 50 km a largo da Giacarta, ha preso fuoco. Il bilancio è di almeno 23 morti e 17 feriti, mentre un centinaio di passeggeri sono stati tratti in salvo dalle fiamme. L'incendio è scoppiato poco dopo che l'imbarcazione ha lasciato il porto di Muara Angke. Alla base del rogo probabilmente un corto circuito a un generatore di corrente.

Non è ancora chiaro se a bordo ci fossero anche degli stranieri, giunti in Indonesia per festeggiare l'anno nuovo. Intanto, proseguono senza interruzione le operazioni di soccorso e un'unità specializzata per lo spegnimento degli incendi è stata inviata sul luogo dell’incidente