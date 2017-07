Tragedia a Mumbai, nel quartiere Chembur, in India. Kanchan Nath, 58enne presentatrice televisiva, è stata travolta in strada da una palma di cocco, mentre stava tornando a casa a piedi da una lezione di yoga. Inutile la corsa in ospedale: la donna è, infatti, morta nel giro di poche per le gravi fratture interne riportate dopo l'incidente. Il drammatico incidente, avvenuto giovedì 20 luglio, è stato catturato da una telecamera a circuito chiuso installata in un negozio vicino e il video della tragedia è diventato virale. Nel filmato si vede chiaramente la pianta che crolla pesantemente sul corpo di Kanchan. Subito i passanti provano a soccorrere la donna.

Polemiche dopo la tragedia.

La famiglia di Nath ha accusato la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) per la sua morte sostenendo che il corpo civico aveva negato l'autorizzazione a tagliare l'albero che poi ha ucciso la 58enne. "I residenti hanno chiesto che la BMC abbattesse quella pianta da diversi mesi, ma il funzionario ha ignorato la nostra richiesta", ha detto Rajat Nath, marito di Kanchan. L’uomo ha fatto sapere che denuncerà la municipalità per "negligenza penale". Sulla vicenda è stata aperta un’indagine interna da parte del comune di Chembur per capire se vi sono delle effettive responsabilità per la tragedia.