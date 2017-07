Era incinta al nono mese ma nonostante questo continuava ad uscire di casa per recarsi in luoghi pubblici e borseggiare i passanti. Protagonista della storia una donna di 36 anni con numerosi precedenti per lo stesso reato, fermata per l'ennesima volta dalla polizia mentre era in azione. La 36enne si aggirava nella stazione di Rimini quando è stata notata da un agente della polizia penitenziaria fuori servizio mentre sfilava via un portafoglio a un turista milanese. La ladra è stata subito bloccata e poi consegnata agli agenti del polfer successivamente intervenuti.

Con lei fermata anche la figlia di 17 anni alla quale la donna aveva passato il portafogli sfilato dalla tasca del turista. L'oggetto rubato, che conteneva due carte bancomat con il pin scritto sul retro e due carte di credito, oltre a un centinaio di euro in contanti, è stato restituito al proprietario. La donna, di origini bosniache, ha raccontato di essere a Rimini di passaggio e di vivere in un campo nomadi a Roma. Risulta essere stata arrestata 19 volte e condannata per ben 42 furti. Condannata nuovamente per direttissima, è stata visitata in ospedale dove è stato preso appuntamento per il parto prima del trasferimento in carcere a Forlì.