Incidente per Silvio Berlusconi. Da quanto si apprende, l’ex premier è caduto questa notte ed è stato portato in ospedale a Milano. Un piccolo incidente che però ha costretto il fondatore di Forza Italia a recarsi in ospedale alle quattro del mattino per farsi medicare. Berlusconi era a cena a Portofino con i figli quando, uscendo dal ristorante, è scivolato ferendosi al labbro. In ospedale i medici gli avrebbero suturato la ferita con tre punti. L'ex premier dovrebbe essere già dimesso nel corso della mattinata.

Il medico curante di Berlusconi tranquillizza: "Niente di grave" – “Silvio Berlusconi ha avuto un piccolo incidente ed è ricoverato all'ospedale della Madonnina di Milano. Sta bene. Speriamo di trovarlo dimesso già oggi. Tieni duro, presidente, sono cose che succedono”, ha comunicato il sindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni, all'iniziativa Ripariamo l'Italia, a Pietrasanta (Lucca), cui avrebbe dovuto partecipare l’ex presidente del Consiglio. A confermare le buone condizioni di salute di Berlusconi anche il suo medico curante, il professor Alberto Zangrillo: "Niente di grave – ha detto il medico -, è una sciocchezza".

Fonti Forza Italia: l'ex premier si è procurato una lieve ferita al labbro superiore – A confermare l’incidente e l’assenza dell'ex premier all’appuntamento di oggi col sindaco Mallegni anche fonti di Forza Italia. “Il presidente Berlusconi – hanno fatto sapere da Forza Italia – è scivolato accidentalmente e si è procurato una lieve ferita al labbro superiore, che ha richiesto un breve ricovero alla casa di cura La Madonnina per le suture e le medicazioni del caso”. Per questo, “non potrà essere presente a Pietrasanta alla manifestazione Ripariamo l'Italia organizzata dal sindaco Massimo Mallegni e dal responsabile enti locali di Forza Italia Marcello Fiori”.