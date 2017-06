Gente che gridava aiuto, altri che mostravano drappi bianchi per segnalare la loro presenza e addirittura chi si lanciava nel vuoto o lanciava i propri figli dalla finestra per sottrarli al fuoco. Sono le drammatiche scene a cui hanno assistito alcuni testimoni oculari dei fatti di Londra nella notte tra martedì e mercoledì mentre le fiamme divoravano letteralmente il grattacielo Grenfell Tower in Latimer Road a North Kensington. "Si sentiva gente gridare: aiutatemi, aiutatemi. E gente che lanciava i propri bambini urlando, ‘Salvate i miei figli" hanno raccontato ai media locali alcuni dei residenti della zona che si sono riversati in strada dopo che le fiamme hanno avvolto l'intero edificio di 24 piani.

"Mia madre mi ha chiamato e ha detto che c'era un incendio all'esterno. Quando sono arrivata l ‘intero lato destro dell'edificio era in fiamme, sentivamo le persone che gridavano "Aiutami ", così io e mio fratello siamo accorsi" ha spiegato una ragazza, aggiungendo: "C'erano persone che buttavano i loro bambini fuori dicendo: Salva i miei figli". "Pompieri e polizia non potevano fare nulla, non potevano entrare, e dicevano loro di stare dentro ma le fiamme si sono propagate rapidamente. Nel giro di altri 15 minuti tutto i palazzo era in fiamme e c'erano ancora persone alle finestre che chiedevano aiuto. Abbiamo visto il fuoco che entrava nelle loro case e inghiottiva l'ultima stanza in cui erano entrati". ha raccontato ancora la donna.

C'è chi nella fuga ha lasciato indietro qualcuno, anche figli minori, e ora li cerca disperatamente Comune a tutti i racconti delle alte fiamme che in pochi minuti sono dilagate a tutti i piani. Nel confusione generale si pensa che molti siano rimasti intrappolati tra le fiamme e sicuramente ci sono delle vittime come ha confermato il capo dei vigili del fuoco che hanno lavorato in zona per ore per spegnere l'incendio.

Al momento non si sa per cento nemmeno quante persone erano presenti stanotte né quanti manchino all'appello. Nel palazzo vi erano circa 140 appartamenti e si calcola ci potessero essere tra i 400 e i 500 residenti all'interno. La stima è delle autorità municipali competenti per territorio, quelle del borough di Kensington and Chelsea, ma il numero totale di quante persone fossero effettivamente presenti al momento in cui sono divampate le fiamme non è ancora noto.