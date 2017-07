in foto: Incendio a Capalbio (Twitter).

L'Italia continua a bruciare. Dopo le emergenze scoppiate in Sicilia, Campania e Calabria, ora tocca alla Toscana fare i conti con il pericolo incendi. Fiamme alte sono state registrate domenica mattina a Capalbio, in provincia di Grosseto, precisamente nel territorio della zona del Padule del Chiarone, al confine con il Lazio. Sono stati immediatamente evacuati lo stabilimento balneare "Ultima spiaggia", molto famoso e spesso frequentato da politici e manager romani, e un campeggio. Stando a quanto riporta la Protezione civile regionale, il rogo si sarebbe sviluppato nella pineta al ridosso del mare, il che ha costretto i numerosi bagnanti presenti alla fuga. Al momento è in azione un elicottero, mentre a terra operano squadre di volontari antincendi, di operai forestali e di vigili del fuoco.

L'incendio, alimentato dal forte vento, è arrivato fino a Viterbo e ha comportato anche l'evacuazione a scopo precauzionale del campeggio Costa Selvaggia di Pescia Romana. Interrotta anche la statale Aurelia, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, che parlano di rogo di vegetazione.