Sono 4.200 i suicidi ogni anno in Italia. L'andamento è variabile ma nel periodo più difficile della crisi economica è stato registrato un incremento nella fascia di età compresa tra i 25 e i 69 anni, del 12%. A tratteggiare il quadro Maurizio Pompili, professore associato e direttore della scuola di specializzazione in psichiatria dell'Università La Sapienza e responsabile del servizio per la prevenzione del suicidio al Sant'Andrea di Roma, in occasione del convegno internazionale di suicidologia e salute pubblica. Sono gli adolescenti i soggetti su cui maggiormente si focalizza l'attenzione quando si parla di questo fenomeno, soprattutto considerando che il suicidio è la seconda causa di morte nella fascia 15-29 anni nel mondo e la prima considerando quella 15-19 negli Stati Uniti

"Un dato che ha a che fare con molte variabili – spiega Pompili – dall'abuso di sostanze al cyberbullismo, ai bisogni non soddisfatti. I ragazzi sono in preda all'insoddisfazione per mancanza di appagamento. Sofferenza, emozioni laceranti che fanno male, fanno pensare al suicidio come migliore soluzione, ma nessun suicida vorrebbe morire, bensì vivere senza sofferenza. E' comunque l'epilogo di una fragilità accumulata negli anni". Anche tra gli anziani, oltre che gli adulti, il rischio è tuttavia in agguato, soprattutto per quelli che vivono soli, con patologie mal trattate, o disturbi dell'umore. Prevenire però è possibile e non si deve aver timore di chiedere aiuto, come ha ricordato anche l'Oms in occasione della giornata mondiale della prevenzione del suicidio. "Mai tacere, se si tace si mette un velo sulla possibilità di essere aiutati", conclude Pompili.