Spaventoso e tragico incidente stradale nella serata di lunedì lungo la via Montanara, a Imola. Mentre era alla guida della sua utilitaria una donna di 44 anni ha improvvisamente perso il controllo della vettura finendo contro un albero a bordo strada e rimanendo intrappolata tra le lamiere del mezzo che ha preso fuoco. La vittima è Mariajosè Esposito, Originaria di Rovereto, in provincia di Trento, ma residente a Borgo Tossignano, nella città metropolitana di Bologna.

Lo schianto mortale in località Fabbrica poco dopo le 20.45 quando, per motivi ancora da accertare, la vettura ha sbandato prima di imboccare una curva a sinistra, schiantandosi contro un grosso albero sul ciglio destro della strada. La donna sembra abbia anche tentato di uscire dall'auto che però in pochi attimi ha preso fuoco intrappolandola tra le fiamme in una morte orribile. Il corpo senza vita della 44enne infatti è stato trovato accanto allo sportello aperto dell'auto ma probabilmente le lesioni riportate nell’impatto le hanno impedito di allontanarsi. Secondo alcuni testimoni, le fiamme si sono alzate altissime e hanno avvolto completamente l'auto e la vegetazione circostante senza dare possibilità ai passanti di intervenire per salvare la donna.