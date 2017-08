La notte del 10 agosto è forse, insieme al Capodanno, la notte più attesa dell’anno, è la notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti. A questa serata speciale è dedicata una delle più belle e famose poesie della letteratura italiana, il "X agosto" di Giovanni Pascoli. Ma anche una delle più enigmatiche, che il poeta scrisse rievocando un episodio tragico della sua esistenza mascherandola attraverso il sottile gioco della metafora, attività in cui il grande poeta autore di "Myricae" brillava e tuttora continua a brillare nel firmamento della poesia italiana. Ma cosa nasconde, in realtà, il significato di "X agosto".

L'assassinio del padre.

"X Agosto" è, infatti, uno dei componimenti più emozionanti e strazianti mai scritti dall'autore Giovanni Pascoli, inclusa in "Myricae". In questa poesia, ripercorre la notte di San Lorenzo del 1867, data in cui suo padre venne assassinato senza una spiegazione. Per comprenderne meglio il significato, alla luce di questo dettaglio, ecco il testo della splendida poesia che canta la notte del 10 agosto, la notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti.

Il testo di ‘X agosto'