Omicidio Ciatti, chiesta conferma condanna a 23 anni per Bissoultanov. Il papà: "Speriamo lo cerchino" Il sostituto procuratore generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 23 anni per Rassoul Bissoultanov, il ceceno che nel 2017 uccise durante un pestaggio Niccolò Ciatti, studente 22enne. L'uomo risulta ancora oggi latitante.

A cura di Gabriella Mazzeo

Niccolò Ciatti (Facebook)

Il sostituto procuratore generale di Cassazione Antonietta Picardi ha chiesto la conferma della condanna a 23 anni di carcere per Rassoul Bissoultanov, ceceno accusato di aver ucciso Niccolò Ciatti in un pestaggio avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 fuori da una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna.

L'udienza che si è svolta questa mattina davanti ai giudici della prima sezione penale. Durante la seduta, è stata sollecitata l'inammissibilità del ricorso presentato dalla difesa del ceceno e in subordine il suo rigetto. Il 30enne è accusato di omicidio volontario ed è ancora latitante.

L'imputato, ha sottolineato il pg di Cassazione, è "campione di arti marziali, muscoloso e consapevole della sua forza. Ha agito contro una persona inerme e indifesa". Il sostituto procuratore generale ha evidenziato inoltre come quello di Ciatti non possa essere considerato un omicidio preterintenzionale.

"Niccolò – ha detto – dopo essere caduto a terra per il primo pugno ricevuto, è stato colpito una seconda volta mentre si stava rialzando". La decisione della Cassazione è attesa in giornata.

Le parole del papà di Niccolò, Luigi Ciatti

"Speriamo che oggi la sentenza di condanna a 23 anni di carcere per Bissoultanov diventi definitiva e che venga trovato e messo in carcere". A dirlo è Luigi Ciatti, padre dello studente toscano di 22 anni morto a Lloret de Mar, in Spagna, nell'agosto del 2017. Il ragazzo era intervenuto per sedare una rissa fuori da una discoteca e prendere le parti di alcuni amici, ma si è trovato circondato da tre persone, di cui solo una condannata a 15 anni di carcere anche in Spagna.

Il giovane ceceno risulta ancora latitante e ricercato in Europa: il 30enne infatti era riuscito a darsi alla fuga dopo la scarcerazione alla luce di un'istanza accolta dai giudici italiani su un difetto di procedura. L'uomo era stato estradato in Italia nel dicembre 2021 dalla Germania dopo essere stato fermato per un incidente d'auto.

Bissoultanov aveva già tentato la fuga dopo un primo permesso, concesso dalla Spagna, per andare a trovare la famiglia a Strasburgo. Dal 2021, dopo la scarcerazione in Italia per un difetto di forma, di lui si sono perse le tracce.

"Mi auguro che il nostro governo, le nostre autorità e le forze dell'ordine italiane si impegnino nelle ricerche – ha spiegato Luigi Ciatti – cosa che purtroppo non è accaduta in Spagna. Spero sia la volta buona, è il minimo per quello che ha fatto a mio figlio".