Il piccolo Charlie Gard è morto, il bambino britannico di 11 mesi al centro di una lunghissima battaglia legale tra famiglia e medici dell'ospedale sul suo trattamento a causa di una rarissima malattia, è deceduto nelle scorse ore. Lo ha confermato ai media locali un portavoce della famiglia. Per ordine del giudice il piccolo era stato trasferito da poco in un hospice attrezzato per i malati terminali dopo che nessun accordo era stato raggiunto tra famiglia e i dottori del Great Ormond Hospital di Londra, dove era ricoverato. Medici e familiari infatti non erano riusciti a stabilire come e dove il bimbo dovesse trascorrere gli ultimi giorni di vita e la data in cui sarebbero state staccate le macchie che lo tenevano in vita.

"Il nostro splendido bambino se n’è andato", hanno dichiarato i genitori Connie e Chris Gard annunciando la morte del piccolo dopo essersi battuti fino all'ultimo, prima per avere cure sperimentali e poi per poterlo portare a casa e farlo morire tra le mura domestiche. I genitori, che dopo la dura battaglia legale, approdata anche davanti alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, avevano rinunciato alle cure innovative promesse da un medico in Usa, avevano però chiesto di poterlo portare casa prima che fossero staccate le spine. “Ci hanno negato il nostro ultimo desiderio” aveva detto la madre Connie in lacrime attaccando ancora una volta i medici dell'ospedale londinese.

La storia del Piccolo Charlie Gard.

Il piccolo Charlie Gard era affetto da di sindrome da deperimento mitocondriale, una rarissima malattia genetica degenerativa che provoca il mancato sviluppo di tutti i muscoli. Per questo a pochi mesi dalla nascita aveva smesso di crescere, poi le visite e la diagnosi infausta. Infine il ricovero finale al Great Ormond Hospital dalle cui stanze è uscito solo per morire. Dopo ave valutato tutti i parametri clinici del piccolo che ormai era perennemente attaccato alle macchine, i medici avevano deciso di staccare le spine alla strumentazione per la ventilazione artificiale che gli permetteva di respirare.