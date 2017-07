Il Movimento 5 Stelle ha ufficialmente lanciato una linea di gadget ufficiale. Come annunciato attraverso un post pubblicato sul Blog di Beppe Grillo, il movimento fondato dal comico genovese si arricchisce di uno store online in cui simpatizzanti e attivisti potranno comprare cover per i cellulari, magliette, tazze e penne con su stampigliato il simbolo del Movimento 5 Stelle. "Dopo alcuni giorni di test, oggi apre ufficialmente lo Store Online ufficiale del MoVimento 5 Stelle. All'interno del sito si trova una selezione di gadget che nel tempo si amplierà. Per ora sono disponibili le magliette, le cover per lo smartphone, alcuni gadget come portachiavi, mousepad e orologi e infine alcuni prodotti della Linea Eco. All'interno dei commenti a questo post potete proporre nuove linee di gadget o nuove grafiche per le magliette e le cover: tutti i suggerimenti saranno presi in considerazione", si legge sul blog.

Sostanzialmente questa linea di gadget servirà a finanziare le varie attività del Movimento 5 Stelle sul territorio: "I ricavati delle vendite dei gadget andranno esclusivamente in iniziative per lo sviluppo del MoVimento 5 Stelle e dei suoi strumenti di democrazia diretta. Tutti i prodotti in vendita sono pensati per dare ai cittadini la possibilità di dare un contributo allo sviluppo del MoVimento 5 Stelle e di ricambiare con un piccolo prodotto. I gruppi di attivisti locali del MoVimento 5 Stelle avranno la possibilità di accedere a sconti speciali per poter utilizzare i gadget per le attività di autofinanziamento del gruppo", scrivono gli esponenti M5S.

"Il MoVimento 5 Stelle ha rinunciato a 42 milioni di euro di finanziamento pubblico e a qualsiasi forma di finanziamento con soldi pubblici come la farsa del due per mille. Il MoVimento 5 Stelle accetta solo piccole donazioni spontanee, da oggi anche tramite i gadget che trovate nello store", conclude la nota, invitando attivisti e simpatizzanti ad acquistare i prodotti online per aiutare il Movimento a realizzare i propri progetti politici.