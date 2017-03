È un autentico mistero quello che è accaduto alcune settimane fa in Francia. Una intera famiglia composta da padre madre e due figli ventenni è improvvisamente sparita nel nulla senza che nessuno abbia più avuto loro notizie. Si tratta di Pascal e Brigitte Troadec, marito e moglie, di 50 anni, e dei loro due figli Sébastien e Charlotte, di 21 e 18 anni, di cui si son perse le tracce dal 16 febbraio scorso quando i parenti li hanno visti per l'ultima volta. La famiglia non aveva in programma alcun viaggio né aveva fatto capire di volersi allontanare dalla propria città, Nantes. Dall’abitazione sono spariti gli spazzolini da denti e altri oggetti personali di suo quotidiano oltre alle lenzuola dei letti, ma il frigo era pieno e i piatti da lavare ancora nel lavandino.

Gli stessi inquirenti francesi tendono ad escludere un allontanamento volontario visto che le due auto dei coniugi sono state lasciate al loro posto nel garage e che nessuno dei membri della famiglia ha fatto prelievi né operazioni bancarie in questi giorni. Un giallo che purtroppo però fa sospettare un evento drammatico. A far propendere per questa ipotesi alcune tracce di sangue sul cellulare del padre e sull’orologio della madre che la polizia francese ha trovato nell'abitazione durante i rilievi seguiti alla denuncia di scomparsa e soprattutto l'assenza dell'auto del figlio maggiore, Sébastien. Proprio su di lui infatti si stanno concentrando ora le attenzioni da parte degli inquirenti.

Secondo quanto riportano i media locali, il ragazzo sarebbe affetto da disturbi psicologici. Nel 2013, ancora minorenne, sarebbe stato condannato ai servizi socialmente utili per alcune minacce di morte pubblicate sul suo blog. Secondo il racconto di vicini e parenti della famiglia, sembra che i contrasti tra padre e figlio fossero frequenti ma nessuno ha mai sospettato un evento tragico. Al momento la polizia indaga per rapimento e omicidio volontario anche se non esclude altre ipotesi. Per questo si cerca ancora di ricostruire gli ultimi movimenti del gruppo attraverso i cellulari dei quattro che però sono stati spenti da tempo, quello di Sébastian sembra sia stato l'ultimo a spegnersi.