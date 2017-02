Dopo varie ritrosie e retromarce inaspettate, la scissione del Partito Democratico sembra ormai essere definitivamente a un passo. Con l'ultima dichiarazione congiunta di Emiliano, Rossi e Speranza diffusa nella serata di ieri e con l'annuncio della creazione di un nuovo gruppo parlamentare composto dai transfughi del Pd e da quelli di Sinistra Italiana reso noto questa mattina dal governatore della Regione Toscana Enrico Rossi durante un'intervista a RaiNews24, la spaccatura nel Partito Democratico appare ormai insanabile. "Ci sarà, a quanto mi risulta, un gruppo formato da chi esce dal Pd e chi esce da Sinistra Italiana, ma sosterrà il governo Gentiloni", ha spiegato Rossi.

Nel tentativo di ricomporre la frattura e trovare un accordo di mediazione con la minoranza dem, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha lanciato un appello all'unità: "Non mi pare serva mettere altri candidati alla segreteria in lizza. La questione non è che non hanno un candidato. Ne hanno anche troppi. Se la mia candidatura impedisse la scissione, sarei già candidato. Non ho capito quale sia il problema in questo passaggio", ha spiegato durante un'intervista concessa ad Agorà Rai Tre. "Noi abbiamo troppo concentrato la nostra attenzione sulle persone. Se le forze politiche stanno insieme solo su un leader e non su un programma alla prima curva rischiano di ribaltarsi. Dobbiamo dire prima di tutto come riposizioniamo il Pd dopo la sconfitta al referendum del 4 dicembre", ha sottolineato il ministro. "Qualunque problema abbia il partito, l'idea che lo si possa risolvere con la scissione è sbagliata: apre un fronte che consente alla destra di rafforzarsi. La responsabilità è di tutti: non si è sedimentata una politica comune".

Nel corso dell'Assemblea del Partito Democratico tenutasi ieri, il ministro della Giustizia ha sostenuto la necessità di "rifondare il Pd". La posizione di Orlando non cambia rispetto a ieri, nemmeno davanti alla scissione ufficiale paventata dalla minoranza Dem. "Il partito rischia di diventare qualcosa di diverso da quello che avevamo pensato e non è una scissione che può farci gettare la spugna. Io dico ai compagni di non andarsene, restare e batterci dentro il Pd per farlo diventare una grande forza di sinistra. Oggi c'è bisogno di ripartire dalle idee che abbiamo per l'Italia", ha concluso Orlando.