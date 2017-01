Fred e Kristin hanno trascorso molti anni della loro vita sposati, e hanno costruito insieme una famiglia. E ora che lui ha deciso di cambiare sesso e diventare una donna, hanno deciso: la loro coppia non si dissolverà. Kristin, infatti, ha raccontato al quotidiano britannico The Indipendent che non ha nessuna intenzione di lasciare il marito. "Anche se tutto veniva così facile, con lui, quando andavo via diventava davvero depresso", ha ricordato la donna. Il marito, ha aggiunto, "spesso beveva, ed era qualcosa che di solito non faceva, e mi scriveva lettere dicendomi che era una persona orribile. Si odiava così tanto".

Kristin non aveva mai sospettato che Fred desiderasse essere una donna. Un giorno, però, lui ha trovato il coraggio e le ha raccontato la verità. Le ha mostrato alcuni vestiti femminili che aveva acquistato e li ha indossati. A quel punto si è sentito realmente se stesso. "Ero certa che tutta la mia vita sarebbe andata in pezzi", ha raccontato Kristen, che in un primo momento ha messo in discussione il suo matrimonio. Non ha mai pensato, però, di lasciare il marito "Questo ragazzo mi piaceva: era magnifico. La persona di cui avevo bisogno per superare il dolore era il mio migliore amico, che era Fred", ha spiegato.

Fred ha cambiato sesso, ed è diventato Seda. Dopo di che la coppia ha affrontato la questione con i bambini. Le due donne vivono adesso come sorelle e vivono insieme in Oregon, assieme al nuovo compagno di Kristin, Richard. "Mi sento più simile a una vedova che a una divorziata. La persona di cui ero innamorata è morta e sepolta. Andiamo ancora molto d'accordo, ma non c'è attrazione tra noi, e questo rende possibile instaurare altre relazioni senza gelosia o imbarazzo", ha detto.