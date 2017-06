Stephanie Thompson e Dan Muirhead, una coppia di Plymouth, in Regno Unito, stavano provando ad avere un bambino da due anni e mezzo. La mattina del 23 maggio 2016, il loro sogno d’amore iniziato 6 anni fa si è interrotto bruscamente. Stephanie ha infatti trovato Dan, 29 anni, esanime nel letto: a nulla sono valsi i soccorsi, prima della stessa, poi dei paramedici. L’uomo è morto per un attacco di cuore, l'autopsia ha rivelato che nel sonno gli furono fatali due disfunzioni cardiache congenite.

Per Stephanie è stato un colpo durissimo: insieme al suo fidanzato, stavano provando ad avere un figlio tanto che già avevano già discusso anche i nomi per il nascituro. I mesi successivi furono drammatici che Stephanie che non notò affatto, per lungo tempo, di aver iniziato ad ingrassare vistosamente. Solo quando la situazione iniziò a diventare poco chiara la ragazza si sottopose agli esami medici del caso, che alla fine rivelarono con sua grande sorpresa la gravidanza: la donna aspettava un bambino dall’uomo che aveva perso otto mesi prima.

Il bambino di Dan e Stephanie è nato l'11 febbraio scorso e si chiama Jesse, uno dei nomi discussi in passato dalla coppia. “Ero incinta di otto mesi, dev'essere successo poche settimane prima che Dan morisse” – ha spiegato la ragazza, riportata dal Mirror e dal Plymouth Herald – “Ora provo sentimenti contrastanti: una parte di Dan è qui con me, il frutto del nostro amore. Ma è un dolore lacerante non poterlo crescere insieme a lui”.

Quando ha scoperto di esser incinta, Stephanie ha confessato la stupenda notizia al migliore amico e collega di Dan, Mark, che in breve tempo ha lanciato una raccolta fondi, attraverso eventi benefici, per il nascituro. Oggi Jesse ha ogni tipo di beni di prima necessità, accessori e giocattoli per tutto il suo primo anno di vita.