Attenzione, c'è una pantera in città: è la voce che si rincorre da giorni a Gualdo Tadino, in Umbria, dove non pochi agricoltori giurano di essersi imbattuti nel grande felino, con tanto di foto e video fatti girare sui social network in cui si vedono – molto sfocate – le immagini dell'animale, tanto che questa mattina si è svolta una riunione operativa tra il sindaco Massimiliano Presciutti e i comandi delle stazioni carabinieri forestali e Territoriali di Gualdo Tadino. Argomento di discussione è stata la presunta presenza di un felino non identificato nell’area di Gualdo Tadino.

Le ricerche, dunque, sono scattate anche se per il momento – nonostante l'impegno di carabinieri e forestali – del felino non ci sono tracce. Per questo si invitano i cittadini a rimanere tranquilli e a non farsi prendere dal panico. "L’attenzione rimane alta – sottolinea il sindaco Presciutti – e stiamo effettuando quotidianamente monitoraggi e verifiche puntuali nelle aree dove, secondo alcuni cittadini, è stato avvistato il presunto felino. Al momento, però, non ci sono segni tangibili della presenza dell’animale (foto o altre prove che lo immortalano). Siamo vigili e attenti sulla questione, che teniamo a ribadire al momento è sotto controllo e restiamo a disposizione dei cittadini per qualunque tipo di segnalazione. Inviamo tutti, però, a rimanere tranquilli e ad evitare di ingigantire il caso. A tale riguardo chiediamo ai cittadini di farci pervenire solo segnalazioni certe sulla presunta presenza del felino, poiché false informazioni rischiano di allungare i tempi delle verifiche che sono in atto".