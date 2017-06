in foto: Erika Petri, insieme al fidanzato Dimitri (Facebook).

In Sardegna proseguono le indagini sull’omicidio di Erika Preti, la giovane di Biella uccisa ieri a coltellate a San Teodoro. Il fidanzato Dimitri Fricano, rimasto ferito, è ancora ricoverato nell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia ma non è più piantonato dai carabinieri per disposizione del procuratore di Nuoro Andrea Garau, che lo ha interrogato per ore dopo la morte della compagna. L’uomo, assistito dall'avvocato Roberto Onida, ha confermato al magistrato la versione dei fatti esposta subito dopo la morte di Erika. Ha quindi ribadito di aver subito un'aggressione ma non riesce a specificare da parte di quante persone. L’avvocato ha spiegato che Fricano ha detto di essere stato colpito violentemente al capo e infatti ha un grande ematoma sopra l'occhio destro. “È sedato perché ha fortissimi dolori”, ha aggiunto il difensore. Il giovane non sarebbe in gravi condizioni ma deve restare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. È stato lui stesso, subito dopo quanto accaduto alla sua compagna, a uscire dalla villetta di Lu Fraili dove si trovava con Erika chiedendo aiuto. Il giovane è stato soccorso da una coppia di turisti francesi e poi ai carabinieri di San Teodoro ha raccontato, come poi confermato davanti al procuratore di Nuoro, di aver subito un'aggressione.

Erika uccisa con una serie di coltellate al collo – Per il momento le indagini vanno avanti a tutto campo senza tralasciare nulla, compresa l'ipotesi di una lite fra la coppia finita nel sangue. I militari hanno ascoltato in queste ore alcuni amici della coppia, che hanno dichiarato che i due giovani andavano d'accordo e che mai hanno assistito a dissidi fra i due. Intanto il corpo di Erika Preti è stato trasferito nell'istituto di medicina legale di Nuoro a disposizione del magistrato che conferirà l'incarico per l'autopsia. La ragazza, che si trovava in Sardegna in vacanza e ieri mattina era pronta per trascorrere una giornata in gommone, è stata uccisa con una serie di coltellate al collo. Due di queste, fatali, le sono state sferrate con la lama di 20 centimetri di un coltello per tagliare il pane.