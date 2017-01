Gli esami hanno confermato che la morte di Vittorio Bonetto, giovane di venticinque anni residente a Valperga, nel Canavese, è dovuta a meningite meningococcica. Il ragazzo è morto alle Molinette di Torino, dove era arrivato in gravi condizioni a causa di febbre altissima, nel tardo pomeriggio di ieri. I primi esami effettuati avevano dato esito negativo sull'ipotesi che a causare la morte potesse essere stata la meningite ma il caso – avevano spiegato i medici – restava sospetto. Poi invece è arrivata la conferma della meningite dopo le analisi molecolari eseguite oggi. Come da prassi, i familiari del venticinquenne sono stati sottoposti a profilassi. “Non è il caso di allarmarsi – ha dichiarato Vittorio De Micheli, epidemiologo della direzione sanitaria regionale, che esclude il rischio di contagio – La meningite in inverno non è un evento inatteso”. La Regione Piemonte, come confermato dallo stesso De Micheli, non ha intenzione di modificare la politica di vaccinazione che resta rivolta ai soggetti più deboli.

“Situazioni di allarmismo non sono giustificate”.

“Le situazioni di allarmismo – così De Micheli – non sono giustificate, rischiano solo di creare problemi ai servizi vaccinali”. Il piano in vigore prevede il vaccino gratuito contro la meningite da Haemophilus influenzae b e pneumococco sotto l'anno di età (ai mesi 3-5-11), e la vaccinazione contro la meningite di tipo C a 13-15 mesi e ai ragazzi di 15-16 anni. A questi vaccini si aggiunge per i nati nel 2017, seguendo le indicazioni del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, la vaccinazione gratuita contro il meningococco B (4 dosi somministrate a partire dai 2 mesi di vita). Inoltre il vaccino contro il meningococco C per gli adolescenti (a 15-16 anni) verrà sostituito da un vaccino tetravalente che protegge contro la meningite di tipo Acwy. Continua a essere garantita la vaccinazione di tutti i soggetti a elevato rischio, mentre chi ne farà richiesta potrà prenotarsi per la vaccinazione a prezzo di costo.