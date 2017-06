La polizia tedesca ha dato l'autorizzazione al prestigioso e popolare festival Rock am Ring, sul circuito di Formula uno di Nuerburgring, di ripartire questa sera dopo l'interruzione di venerdì dovuta alla minaccia di un attentato. L'annuncio della ripresa del festival rock, inizialmente dato dagli organizzatori sulla loro pagina Facebook, è stata confermata dalle autorità. Gli organizzatori hanno spiegato che la minaccia non è stata confermata e che la polizia ha passato al setaccio l’area senza trovare nulla. Nel frattempo la polizia ha spiegato che almeno un “cittadino non tedesco e noto alla polizia per fatti legati al terrorismo” aveva avuto accesso alle aree non aperte al pubblico del festival. Il capo della polizia di Koblenz, Wolfgang Fromm, ha inoltre detto che i pass per accedere al backstage di cui erano in possesso le persone sospettate non corrispondevano ai loro veri nomi. Le tre persone che erano state arrestate nel corso della serata sono state rilasciate questa mattina, ma restano indagate.

Il pubblico si era allontanato con calma cantando “You'll never walk alone” – Il festival era stato interrotto venerdì sera intorno alle 21.30 dall'annuncio di una “minaccia di attentato terroristico” prima che sul palco potessero salire l'ex Oasis Liam Gallagher, i Bastille e la metal band tedesca Rammstein. Gli altoparlanti hanno diffuso questo messaggio, replicato anche sulla pagina Facebook dell'evento: “La polizia chi ha detto di interrompere il festival a causa di una minaccia terroristica. Chiediamo a tutti i partecipanti di allontanarsi dall'area e di dirigersi verso l'uscita e il campeggio in modo calmo e controllato”. C’erano decine di migliaia di persone e il rischio che potessero verificarsi scene di panico era per questo enorme ma invece gli spettatori si sono allontanati dall’area con calma e non ci sono stati incidenti. Uscendo il pubblico ha anche cantato canzoni come “You'll never walk alone” guadagnandosi i complimenti delle forze dell'ordine.