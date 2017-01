Paolo Gentiloni ha lasciato il policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da martedì sera per l'impianto di uno stent. Il premier sta bene e, da quanto si apprende, tornerà subito a lavorare. Alle 12 presiederà il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, a conferma dell'ottima ripresa dopo l’intervento di angioplastica. Il Consiglio dei ministri ha all'ordine del giorno, tra l'altro, i tre decreti attuativi della legge sulle Unioni Civili che, a questo punto, come sottolinea la responsabile diritti del Pd Michela Campana, “esce dal regime transitorio ed entra a pieno titolo nell'ordinamento italiano”. Il premier avrebbe intenzione anche di confermare l'agenda di incontri internazionali, a partire dal vertice di mercoledì a Berlino, presenziando con la cancelliera Angela Merkel al meeting Industria 4.0 con il gotha degli imprenditori italiani e tedeschi.

Ieri la visita in ospedale del sottosegretario Boschi e dell’ex premier Renzi – Il premier aveva deciso di recarsi in ospedale di ritorno dal vertice di Parigi con Francois Hollande. “Non mi sento bene, mi vado a far vedere”, aveva detto al suo staff. Poi in nottata era stato sottoposto all'intervento: un'angioplastica a un vaso periferico, perfettamente riuscita. Le condizioni del premier sono apparse subito buone e lui stesso, qualche ora dopo l’intervento, aveva twittato per ringraziare tutti dell’affetto e degli auguri. Nel corso della giornata di ieri il premier aveva ricevuto in ospedale la visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Una visita che, a quanto si apprende, sarebbe stata anche l'occasione per fare un punto sui dossier sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma oggi. Gentiloni, nel primo pomeriggio di ieri, aveva inoltre avuto la visita del segretario del Pd ed ex premier Matteo Renzi.