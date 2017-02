Esplosione e incendio in un appartamento in via Odessa, a Genova. Tre persone, madre e due bambini, sono rimasti feriti. Lo scoppio è avvenuto in un'abitazione al sesto piano di un grande palazzo, in una camera da letto e avrebbe poi interessato la cucina. "Abbiamo sentito un boato forte e poi abbiamo visto le fiamme" raccontano i vicini di casa, che sono stati costretti a lasciare i loro appartamenti per precauzione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono i tecnici di Iren che stanno verificando se l'esplosione possa essere stata causata da una perdita di gas. La donna, una vedova di 35 anni, non si sarebbe accorta di nulla: è stata ricoverata in codice rosso ma non è in pericolo di vita. I due figli, 10 e 13 anni, sono stati trasferiti al Gaslini.