Nonostante le polemiche dei giorni scorsi è stata confermata la riunione dei movimenti nazionalisti europei domani a Genova. Ad annunciarlo è la stessa Alliance for peace and freedom. L'iniziativa, denominata “Per l'Europa, per le patri”, si terrà – dopo il no di diversi alberghi della città che non hanno voluto ospitarli – nella sede genovese di Forza Nuova, in via Orlando, nel quartiere di Sturla. “Nelle settimane a seguire il nostro annuncio si sono susseguite polemiche ed attacchi più o meno diretti volti ad impedire la possibilità per il partito di tenere a Genova il Congresso. APF ha deciso con fermezza di non dare adito a discussioni e fino ad oggi ha preferito il silenzio, ritenendo inutile ogni parola di fronte ad un'opposizione fondata solo su preconcetti e pregiudizi. Oggi però usciamo da questo silenzio annunciando che la Conferenza è confermata per il giorno 11 febbraio alle 15.30”, è quanto hanno fatto sapere annunciando anche la presenza dell'europarlamentare Udo Voigt del nazionalismo tedesco, il francese Yvan Benedetti, Roberto Fiore e Sarmiza Andronic, rappresentate del Partidul Romania Unita.

Procura raddoppia magistrati in turno – Genova, intanto, attende blindata il raduno. Il procuratore capo Francesco Cozzi e l'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati hanno predisposto un ordine di servizio in cui si chiede ai colleghi di essere presenti negli uffici in vista di eventuali disordini. Oltre ai due di turno ordinario saranno presenti altri due o tre pm. “Ci auguriamo che non accada nulla – è quanto fanno sapere dalla procura – ma il livello di allerta per l'ordine pubblico è molto alto e così non saremo impreparati”. La zona della sede di Forza Nuova a Sturla verrà presidiata da 400 uomini delle forze dell'ordine. A partire dalle 12 Anpi, Cgil, Fiom, partiti e associazioni hanno organizzato un presidio, in una piazza poco distante. Le forze dell’ordine temono disordini dai movimenti dei gruppi sociali e degli antagonisti.