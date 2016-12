Tragedia sfiorata nella serata di Santo Stefano al parco giochi di Gardaland, a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Una bambina di 6 anni, per cause ancora tutte da accertare, è stata sbalzata al di fuori di una delle tazze di una giostra durante la rotazione, proprio sotto gli occhi della madre. Sono state proprio le urla di quest’ultima a costringere gli addetti a fermare l’attrazione per prestare i soccorsi alla piccolina. Sul posto è subito accorso il medico di Gardaland: la bimba ha ripreso conoscenza, dopo aver battuto violentemente la testa, e portata in ospedale a Bussolengo per i controlli. Fortunatamente la bambina non sarebbe grave. E’ stata trasferita a Borgo Trento dove rimane tutt’ora ricoverata, ma se la caverà.

Ora però si indaga sulle cause dell'incidente che avrebbe potuto concludersi in maniera davvero drammatica. La magistratura, informata dell'incidente dai carabinieri, ha disposto la chiusura della giostra fino a che non sarà accertato come ha fatto la piccola a cadere. Nella mattinata di oggi, 27 dicembre, i tecnici incaricati dal sostituto procuratore, insieme ai carabinieri hanno effettuato una serie di controlli su una delle storiche giostre di Gardaland. E dai primi accertamenti sembrerebbe che non sia emersa alcuna irregolarità nei meccanismi di funzionamento. Come detto, la madre si sarebbe accorta di quanto accaduto in “diretta”, gridando a gran voce di fermare la giostra, non appena la bimba sarebbe caduta. E’ probabile che la donna sarà interrogata per capire realmente cosa sia accaduto. L’importante, comunque, è che la figlia stia bene.