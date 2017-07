Ha cercato di vendere alcune dosi di cocaina a un giovane che ballava in una discoteca di Gallipoli ma gli è andata decisamente male dato che come potenziale acquirente ha beccato un uomo che ha tirato fuori il suo tesserino da carabiniere e lo ha immediatamente arrestato. È così finito in manette domenica notte un ragazzo di ventuno anni di Bari, D.M., arrivato in Salento per spacciare droga nella discoteca Le Cave di Baia Verde, che aveva appena inaugurato la stagione estiva. Quel giovane che ballava in discoteca era infatti un carabiniere in borghese in servizio presso l’Aliquota Operativa della Compagnia di Gallipoli e impegnato in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e traffico di armi. Immediatamente avvertiti gli altri colleghi, tutti in borghese, il ventunenne è stato condotto fuori dalla discoteca per le necessarie operazioni di identificazione e, perquisito, è stato trovato in possesso di una bustina con all’interno cinque dosi di cocaina per un peso lordo complessivo di due grammi circa.

Arrestato in discoteca la stessa notte un 50enne con una pistola – Un paio di ore dopo l’arresto del giovane spacciatore sono stati gli stessi addetti alla security del locale della nota località turistica pugliese a sollecitare una nuova ispezione a causa della presenza di un uomo che portava addosso una pistola. In questo caso in manette è finito C. C., un cinquantenne salentino, che aveva nascosto nei pantaloni una Smith&Wesson priva di matricola con 6 proiettili al suo interno. Entrambi gli uomini sono stati quindi arrestati in flagranza di reato rispettivamente per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto e detenzione di arma clandestina e sono stati portati presso la Casa Circondariale di Lecce.