Tre detenuti del carcere fiorentino di Sollicciano sono evasi questa sera. Si tratta di tre stranieri, tutti di nazionalità romena, che stavano scontando condanne per reati come furti e rapine. Ancora da chiarire le precise modalità della fuga ma, stando alle prime informazioni trapelate, i tre detenuti sarebbero riusciti a fuggire calandosi dalle mura del carcere toscano con delle lenzuola. L'evasione è stata scoperta intorno alle 20. Secondo quanto si apprende, ad accorgersi dell'evasione sono stati gli agenti penitenziari durante il controllo, probabilmente una trentina di minuti dopo la fuga.

Avrebbero segato le sbarre della cella – "È successo nella prima sezione, un'area aperta a vigilanza dinamica, cioè con controlli non continui – ha spiegato Eleuterio Grieco del sindacato di polizia penitenziaria Uilpa -. Secondo le prime informazioni sarebbero tutti stranieri, di nazionalità romena, e stavano scontando condanne per reati come furti e ricettazione. Avrebbero segato le sbarre della cella e si sarebbero calati con delle lenzuola dalla sentinella vicino la porta carraia. Successivamente avrebbero scavalcato le inferriate”.

Posti di blocco di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria – Immediatamente sono scattate le ricerche, attualmente in corso: forze di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria hanno già attivato anche dei posti di blocco. Le ricerche vengono svolte anche con i cani molecolari del nucleo cinofili dei carabinieri di Firenze. Risale a due anni fa l’ultimo caso di un’altra clamorosa fuga da Sollicciano: in quella occasione a evadere dal penitenziario toscano, nel gennaio 2015, fu un detenuto di origini marocchine.

Chi sono i detenuti evasi – I tre detenuti potrebbero essersi allontanati in macchina: forse c'era qualcuno ad attenderli. I nomi dei detenuti evasi sono Ciocan Danut Costel, Bordeiano Costel e Doncin Constantin Catalin. Sarebbero tre dei componenti dell'organizzazione specializzata in furti e spaccate smantellata dai carabinieri tra Firenze e Lucca nei primi giorni di febbraio.