Una violentissima scossa di terremoto, di magnitudo 6.5, è stata registrata stamattina nelle Filippine. L'epicentro del sisma è stato localizzato 3 chilometri a nordest di Masarayao (centro), a est dell'arcipelago delle Visayas, ad una profondità di 6,5 chilometri. Lo rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs).

Il bilancio del sisma è di almeno una vittima accertata, mentre non sono ancora note notizie in meriti a eventuali danni ad edifici, che pure certamente ci sono stati vista l'entità della magnitudo. Fortunatamente, come ha spiegato l'US National Tsunami Warning Center, non è stato emesso nessun allarme tsunami.

Malgrado la magnitudo sia stata simile a quella che nel centro italia lo scorso ottobre ha distrutto decine di città provocando decine di migliaia di sfollati, secondo alcuni testimoni sentiti da Channel News Asia nell'area di Cebu, la città più grande della regione centrale delle Filippine, non vi sarebbero stati danni gravi. Eppure la scossa è stata assai violenta, come ha raccontato un uomo: "Sono caduto per terra a causa della violenza del terremoto".

Già nei mesi scorsi, per l'esattezza a febbraio, le Filippine erano state il teatro di un altro violento sisma di magnitudo 6.5: in quell'occasione le vittime furono 8 e i feriti 250. Nel 2013 una scossa di magnitudo 7.1 aveva provocato più di 220 morti e distrutto molti edifici. Le Filippine si trovano nel cosiddetto anello di fuoco, una vasta regione dell'Oceano Pacifico dove si registrano molti terremoti ed eruzioni vulcaniche.