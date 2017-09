Per il suo completano aveva deciso di festeggiare in modo originale cenando con gli amici in un ristorante unico al mondo che si trova a svariati metri di altezza su un gigantesco albero nella foresta pluviale del Costarica. Dopo il pasto, però, qualcosa è andato storto e l'uomo è caduto rovinosamente al suolo ed è morto sul colpo. Protagonista della tragica storia è un imprenditore milionario statunitense, John Anderson, che stava festeggiando i 65 anni appena compiuti con una vacanza nel Paese centroamericano.

La scelta del ristorante, che è una vera e propria casa sull'albero raggiungibile solo con un impianto a fune, però si è rivelata fatale per lui. Al momento di ridiscendere, qualcosa è andato storto, la corda si è spezzata e l'imprenditore si è schiantato al suolo dopo un salto nel vuoto di diverse decine di metri. Inutili i successivi soccorsi per il 65enne che è deceduto sotto gli occhi atterriti e impotenti degli amici che hanno assistito all'intera drammatica sequenza.

La tragedia domenica scorsa. "Non sappiamo ancora cosa sia successo, non era un'avventura pericolosa stavamo semplicemente tornando a terra dall'albero dopo una cena. John stava scendendo dopo aver atteso il suo turno ed è caduto. Ci doveva essere un sistema di sicurezza, ma a quanto pare non ha funzionato", ha dichiarato un collega e amico della vittima che era presente. Sul caso le autorità della CostaRica hanno avviato una indagine per accertare eventuali responsabilità sulla sicurezza.