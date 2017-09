La scorsa settimana, una donna italiana di 25 anni di Susa, in provincia di Torino, ha denunciato ai carabinieri di essere stata minacciata di morte dal suo convivente, D. S., 26 anni, operaio. Non era però la prima volta che l’uomo assumeva quell’atteggiamento nei suoi confronti. Già un paio di anni fa era arrivata una denuncia per minacce e maltrattamenti continui. Le cose però non erano cambiate e se in un primo momento l’uomo si era accanito contro i suoi due cani, pochi mesi dopo aveva ricominciato ad inveire contro la compagna-schiava.

La casa, racconta infatti la vittima, doveva essere sempre rigorosamente in ordine, i soprammobili riposizionati al millimetro e le era impedito usa uno spazzolone per i pavimenti: “I pavimenti si lavano in ginocchio, i piatti senza spugna e mani nude” gli imponeva l’uomo, come si legge Repubblica. “Non potevo fare la doccia se non me lo diceva lui – ha raccontato la ragazza – Diceva che i miei capelli lunghi sarebbero rimasti appiccicati alle piastrelle”.

Esasperata, la 25enne ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. Qualche giorno fa l'operaio è stato arrestato dai militari dell’Arma che gli hanno trovato in casa un vero arsenale. Nell’elenco delle armi sequestrate ci sono un fucile tipo flobert calibro 9 di cui non si conosce ancora il proprietario, una balestra, un taser, 39 munizioni calibro 9 e un fucile da caccia calibro 12 marca ”seraing” rubato; il tutto illegalmente detenuto. D. S. è stato arrestato per detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione. L’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stato emessa un’ordinanza di convalida d’arresto e di applicazione di misura cautelare anche per maltrattamenti in famiglia.