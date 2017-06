Dopo giorni di attesa e preparazione, mercoledì 21 giugno è la data decisiva per mezzo milione di studenti che tornano in classe per affrontare la prima prova scritta di questi esami di maturità 2017. Da settimane non si fa altro che parlare di questo tra i giovani maturandi: c'è chi è già sicuro su cosa puntare per il suo elaborato tra analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale, tema di attualità o tema storico, e chi invece attende l'ultimo minuto per sapere tutte le tracce, uguali per ogni scuola, per poi scegliere il tema. Per questo anche quest'anno il toto-tracce impazza online anche se, come spiega la polizia in una campagna contro bufale e leggende metropolitane sugli Esami di Stato, non è possibile conoscere le tracce in anticipo perché protette in una cassaforte al Ministero dell'istruzione.

Concentrarsi troppo sulle possibili tracce di questa maturità 2017, però, rischia di far sottovalutare la forma degli elaborati con risultati discutibili. Alla base di tutto infatti ci deve essere sempre la grammatica perché anche in presenza di buoni contenuti il risultato del tema può essere vanificato da banali, ma gravi, errori. Un elemento da non sottovalutare visto che secondo un sondaggio svolto da skuola.net su 4mila maturandi, ci sono molti dubbi tra i ragazzi su alcuni locuzioni grammaticali che spesso attanagliano gli studenti.

Così se per alcuni quesiti come "Ce ne sono o C'e' ne sono" la maggior parte dei ragazzi non è caduta nel tranello, in altri quiz i risultati non sono stati esaltanti come ad esempio nella scelta tra "Qual e' o qual'e' " dove quasi 1 maturando su 3 (il 31%) ha puntato sulla seconda come forma esatta. Analoghi risultati per "Qualcun altro o qualcun altro" dove il 39% degli intervistati ha sbagliato. Non va molto meglio nella scelta tra "un po' e un po' " per la quale 1 maturando su 4 ha commesso l'errore. Per qualcuno infine c'è qualche dubbio anche tra "Sufficiente o Sufficente" e persino tra "Purtroppo o Pultroppo" visto che il 6% ha scelto la seconda opzione.