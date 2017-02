Nel corso della cerimonia di consegna del Sigillo d'oro dell'Università di Bari a Michele Emiliano, il candidato alla segreteria del Partito Democratico e sfidante del dimissionario Matteo Renzi ha dichiarato di essere favorevole all'eliminazione totale degli stipendi dei politici. "Sono per la eliminazione totale degli stipendi dei politici, li vorrei eliminare completamente. Nella costituzione cubana è previsto. Devono essere sostituiti da una indennità che ripaghi della eventuale rinuncia stipendiale che si fa quando un politico è costretto a fare il politico a tempo pieno". Commentando la proposta per l'eliminazione dei vitalizi parlamentari presentata in questi giorni dal Movimento 5 Stelle, Emiliano ha aggiunto: "Con questo sistema risolveremmo ogni polemica e non faremmo danni a chi, anche persone di grande qualità, dovessero rinunciare al loro lavoro per fare politica per un certo periodo. Certo la politica diventerebbe poco appetibile per coloro che non hanno un lavoro, sono disoccupati e che quindi non potrebbero più trovare nella politica più che un modo per esprime la loro passione per la comunità e di disoccupati in politica, secondo me ce ne sono parecchi".

Riallacciandosi brevemente al caso di Dj Fabo, il ragazzo milanese che ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera grazie all'aiuto di Marco Cappato e dell'Associazione Luca Coscioni, il candidato alla segreteria Pd si è detto favorevole a una legislazione in materia: "Va assolutamente concessa alle persone la possibilità di stabilire entro quali limiti si può sopportare una menomazione di vita di quella portata. Mi auguro che la spinta popolare che in qualche modo questo ragazzo ha voluto mettere in palio aiuti gli italiani a spingere i loro politici alla definizione di questa vicenda nella quale la libertà umana deve arrivare fino al punto di decidere a quali condizioni la vita propria debba proseguire o meno».