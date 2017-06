Addio al popolare scrittore britannico Michael Bond. L'autore, popolare per i libri per bambini della serie dell'Orso Paddington, è morto all'età di 91 anni dopo una malattia. Ieri l'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo editore britannico HarperCollins. Michael Bond viveva a Londra, non distante dalla famosa stazione di Paddington a cui si ispirò per dare nome all'orso eroe dei suoi libri per ragazzi. Le avventure dell'Orso Paddington sono state pubblicate in oltre venti paesi del mondo (in Italia da Mondadori e Salani), sono state tradotte in 30 lingue e hanno venduto oltre 35 milioni di copie.

Il primo libro dell'Orso Paddington, dal titolo "A Bear Called Paddington", fu pubblicato in Inghilterra nel 1958. Successivamente, dopo il successo mondiale, altre decine di titoli relative alla fortunata serie di romanzi e racconti. Molte le ispirazioni successive del simpatico orsetto: gruppi musicali, corse di cavalli, giocattoli e una serie televisiva. Nel 2014 è uscito il film "Paddington" con interpreti: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Nicole Kidman.

Chi è l'orso Paddington.

Nei libri di Michael Bond, l'orso Paddington, immigrato dal Perù in Inghilterra con il suo vecchio cappello, la sua valigia ammaccata e il panino con la marmellata, è diventato nei decenni un'icona della letteratura per i bambini inglesi. Sempre educato, gentile e ben intenzionato, ha un'infinita capacità di ficcarsi nei guai. Ama i panini con la marmellata d'arance e la cioccolata calda. Generazioni di ragazzini inglesi sono cresciute coi suoi libri, amati poi in tutto il mondo.

Come Bond inventò Paddington.

In un'intervista, Michael Bond dichiarò di aver creato il personaggio di Paddington da un solitario orsacchiotto di pezza che vide sugli scaffali di un negozio di Londra, vicino alla stazione di Paddington, mentre sceglieva un regalo per sua moglie. "A Bear Called Paddington" fu scritto in soli dieci giorni e fu pubblicato per la prima volta il 13 ottobre 1958.