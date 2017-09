Non riusciva a togliere la fede nuziale dalla dita, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che, con un seghetto, hanno risolto il problema. I fatti sono avvenuti all'ospedale di Grosseto, dove i sanitari hanno richiesto l'aiuto dei pompieri perché una donna in avanzato stato di gravidanza non riusciva di togliere due anelli da una mano. Con gli strumenti a disposizione del personale sanitario non era stato possibile risolvere la piccola emergenza della donna. Per questo alla fine sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La donna incinta si era recata all’ospedale per accertamenti clinici, ma quando il personale, formato da medici e infermieri, le ha chiesto di togliersi gli anelli per effettuare il controllo, lei non ci è riuscita: le dita si erano infatti gonfiate. Gli esperti hanno utilizzato delle particolari tenaglie. Solo dopo l'operazione, i sanitari hanno potuto effettuare le analisi alla donna in stato interessante.