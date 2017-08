Drammatico incidente stradale nella serata di giovedì in Cina. Secondo quanto riportato dal dipartimento di sicurezza pubblica locale, intorno alle 23.30 di ieri sera (le 17.34 in Italia) un autobus si è schiantato contro un muro all’ingresso di un tunnel lungo l’autostrada Xi'an-Hanzhong. Pesante il bilancio dell’incidente: almeno trentasei persone sono morte e tredici sono rimaste ferite e sono state portate negli ospedali della zona. Lo schianto è avvenuto nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi. Al momento dell'incidente ci sarebbero stati a bordo quarantanove passeggeri, tra cui anche due bambini. Se questo numero venisse confermato vorrà dire che nessuno dei passeggeri sarebbe uscito indenne dallo scontro.

Indagini in corso per far luce sulla tragedia – L'autobus era diretto a Luoyang City, Cina centrale della provincia di Henan, ed era partito dalla città di Chengdu, capitale della Cina sud-occidentale della provincia di Sichuan. Ancora non è chiaro se sia l'unico mezzo coinvolto nell'incidente. Il ministro della Pubblica sicurezza Guo Shengkun – secondo quanto ha reso noto la tv statale Cctv – ha ordinato un'immediata indagine per chiarire quanto accaduto. C’è da dire che non è la prima volta che in Cina si registrano gravi incidenti simili a quest’ultimo. L’alta velocità e la scarsa prudenza rendono le strade cinesi tra le più rischiose al mondo.