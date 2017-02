Tragedia familiare questa mattina a Torino. Una donna ha accoltellato il figlioletto di sette anni è poi si è suicidata lanciandosi dal balcone di casa all'ottavo piano. Il piccolo è stato portato all'ospedale Regina Margherita di Torino: in prognosi riservata, è arrivato all'ospedale con “ferite penetranti all'addome e al torace” e “alcune ferite alle mani”, come se avesse tentato di difendersi. Le sue condizioni sono ritenute gravi dai medici, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il tentato omicidio-suicidio è avvenuto in via Bologna, nel popolare quartiere Barriera di Milano a Torino. Sul posto, dopo il dramma, è intervenuta la polizia.

Il marito e un altro figlio della donna in casa al momento del dramma – Secondo le prime informazioni trapelate in casa, al momento della tragedia, ci sarebbe stato anche il marito e un altro figlio della coppia. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti ascoltando il marito e i vicini della famiglia. Secondo quanto riferito da alcuni vicini di casa la coppia, lei albanese e lui italiano, si era lasciata e la donna, che secondo le prime informazioni soffriva anche di problemi di depressione, non si rassegnava alla fine del loro amore.