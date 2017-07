Due persone hanno perso la vita nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente stradale avvenuto alle porte di Vizzini (Catania), lungo la Strada Statale Catania-Ragusa. Le vittime sono un giovane di ventisette anni e un bambino di sette anni. Il ragazzo, che viaggiava a bordo della sua moto, si chiamava Damiano Gallo ed era residente a Francoforte, nel Siracusano. Il bambino, Leon Magro, era un cittadino svizzero ma di genitori originari della provincia di Siracusa. Con la sua famiglia si trovava in vacanza in Sicilia. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un Fiat Doblò – sul quale si trovava il piccolo con la sua famiglia – e il mezzo a due ruote del ventisettenne, una Yamaha di grossa cilindrata. Il bambino è morto sul colpo mentre il motociclista è deceduto durante il tragitto in elisoccorso per raggiungere l’ospedale Cannizzaro.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente – Sul luogo del drammatico schianto sono intervenuti i Carabinieri di Palagonia, gli agenti della Polizia Municipale di Vizzini di Palagonia e il personale del 118. A dare l'allarme è stato personale del Corpo forestale che stava spegnendo un incendio nella zona. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Secondo una prima ricostruzione fornita dai quotidiani locali, nel tremendo urto tra i due mezzi l’auto si è capovolta sul lato guidatore, mentre il motociclista è stato sbalzato a diversi metri dal punto d´impatto, rovinando sull´asfalto. I genitori del bambino sono stati trasportati in ospedale a bordo delle ambulanze intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare la strada dalle carcasse dei mezzi, e ai carabinieri.